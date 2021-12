La definizione e la soluzione di: Discendono come Carlo Magno da Carlo Martello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NIPOTI

Curiosità : Discendono come Carlo Magno da Carlo Martello

Ansegiso, figlio di Arnolfo di Metz, nacque Pipino di Herstal, padre di Carlo Martello fondatore del casato carolingio. Il re merovingio Clotario II riuscì ... Significato nipoti

consanguìneo agg. e s. m. dal lat. consanguineus, comp. di con- e sanguis opera della generazione, sia in linea retta, ascendente o discendente (tra genitori e figli, o tra nonni e nipoti), sia in linea collaterale o obliqua (tra fratelli, cugini, zii e nipote ni'pote lett. o pop. nepote s. m. e f. lat. nepos -otis. - 1. a. figlio del figlio o della figlia ? *nonna, *nonno. discendenti, eredi, posteri. antenato, ascendente, avo, progenitore. ? Espressioni: fig., nipoti d'Adamo ? ?. ? nipoti d'Adamo esseri umani, genere umano, specie umana, umanità Definizione Treccani

