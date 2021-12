La definizione e la soluzione di: Diffondere, diramare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PROPAGARE

Curiosità : Diffondere, diramare

Fin dal 1º ottobre il feldmaresciallo Kesselring fu infatti in grado di diramare i primi ordini alle sue forze per organizzare un'operazione coordinata ... Significato propagare

propagare v. tr. dal lat. propagare, propr. «propagginare», comp. di pro-1 - che si ritrova in pangere «ficcare, piantare»; cfr. anche propaggine (io propago, tu propaghi, ecc.). – 1. Moltiplicare mediante la riproduzione: p. una specie animale, vegetale propagare dal lat. propagare 'propagginare', der. del tema di pangere 'ficcare, piantare', col pref. pro-¹ io propago, tu propaghi, ecc.. - ¦ v. tr. 1. non com. creato, e di maggiormente adornarlo G. Leopardi allargare, ampliare, estendere. restringere, ridurre. ¦ propagarsi v. intr. pron. 1. aumentare di numero: queste erbacce si Definizione Treccani

