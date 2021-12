La definizione e la soluzione di: Si dice di una vita ritirata... da frate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MONACALE

Curiosità : Si dice di una vita ritirata... da frate

ottenendo di essere ammesso nell'Ordine dei Frati Riformati e divenendo Frate Umile. Frate Umile fu inviato al convento di Bisignano, si diede ad una vita penitente ... Significato monacale

monacale agg. dal lat. tardo monachalis. – 1. Di monaco o di monaca: come sinon., meno com., di monastico, nelle espressioni stato m., vita m., ordine monacale. 2. Per estens., che appare caratterizzato da estrema sobrietà e austerità: abbigliamento monacale agg. dal lat. tardo monachalis. - 1. eccles. che concerne i monaci o le monache e ? MONASTICO 1. a. 2. estens. a. caratterizzato da estrema austerità e ? MONASTICO 2. a. b. caratterizzato da isolamento e solitudine: vita m. e ? MONASTICO 2. b. Definizione Treccani

Altre definizioni con dice; vita; ritirata; frate; A Roma si dice manco; Si dice di colore acceso o di bimbo scatenato; Si dice per accogliere qualcuno appena arrivato; Si dice di cantante che canta da solo, non in coro; Piccola borsa che si lega in vita ; Processo di addormentamento per evita re dolore; Serve tenerla corretta per evita re mal di schiena; Evita che il libro... prenda freddo; Si alzano battendo in ritirata ; La Maria tennista russa ritirata si nel 2020; Ti seguono in ritirata ; Uno dei frate lli Pevensie de Le cronache di Narnia; Il frate che fece erigere la Basilica di Assisi; Il frate di Pietrelcina canonizzato da papa Giovanni Paolo II; L'attraversa l'Eufrate ; Cerca nelle Definizioni