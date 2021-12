La definizione e la soluzione di: Si dice di colore acceso o di bimbo scatenato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VIVACE

Curiosità : Si dice di colore acceso o di bimbo scatenato

dialettico molto acceso tra due persone: una variante altrettanto diffusa è alla baionetta. All'impronta Improvvisando. Si dice di "traduzione all'impronta" ... Significato vivace

vivace agg. dal lat. vivax -acis, der. di vivere «vivere». – 1. luce v.; le quattro face Stavano accese, e quella che pria venne Incominciò a farsi più vivace (Dante); fiamma v., fuoco v.; colori v., gai e smaglianti; un rosso v., un turchino v vivace agg. dal lat. vivax -acis, der. di vivere 'vivere'. - 1. a. bot., non com. di pianta, che vive più di due anni: pianta v. perenne. b. ant. di terreno, capace di far crescere rigogliosamente le piante coltivate: come da gramigna V. terra Si ricoperse Dante fecondo, lett. Definizione Treccani

