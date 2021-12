La definizione e la soluzione di: Devono essere superati in certi concorsi ippici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OSTACOLI

Curiosità : Devono essere superati in certi concorsi ippici

l'influenza inglese, le prime corse ippiche che godono della partecipazione di molti cittadini. Continuano ed essere diffusi i vari giochi e gare popolari ... Significato ostacoli

Neologismi (2008) ostacolismo s. m. Nell’ippica, gare di salto a ostacoli. ? Anthony Peter vale più di ogni altra. Sarebbe la numero 272 ottenuta nella stagione, che per l’ostacolismo – stranezza tutta inglese – va dal 1° maggio al 30 aprile, ma da sola conterebbe più sbarramento zbar:a'mento s. m. der. di sbarrare. - 1. azione di sbarrare, di frapporre cioè ostacoli, di impedire il passaggio o l'accesso: la polizia ha disposto le vie di entrata blocco, chiusura. ? occlusione. apertura, sblocco. 2. estens. ostacolo o sistema di ostacoli atti a impedire il passaggio o l'accesso di qualcuno o di Definizione Treccani

