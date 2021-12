La definizione e la soluzione di: Dev essere Pronto... in ospedale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SOCCORSO

Curiosità : Dev essere Pronto... in ospedale

in carcere in isolamento, così ha ingoiato 4 lamette per farsi una "gita" in ospedale. La donna deve essere operata. Addison decide di essere dura con Izzie ... Significato soccorso

soccórso s. m. der. di soccorrere, part. pass. soccorso. – 1. la Grecia. 2. Con valore concr.: a. Ciò che si dà o si riceve come soccorso: mandare, ricevere soccorsi in denaro, in coperte, in medicinali; non è un gran s., ma gli farà comodo soccorso so'k:orso s. m. part. pass. di soccorrere. - 1. il soccorrere chi ha bisogno o è in pericolo aiuto, assistenza, non com. salvamento, salvataggio operazioni 2. estens. a. spec. al plur., ciò che si dà o si riceve come soccorso: ricevere soccorsi in denaro aiuto. ? sovvenzione, sussidio. b. solo al plur. milit. quanto inviato Definizione Treccani

Altre definizioni con essere; pronto; ospedale; In fisica possono essere viscosi o ideali; Devono essere superati in certi concorsi ippici; Un ruolo del baseball può essere libero; Habitat di un essere vivente natura, paesaggio; Lo è il campo pronto per la semina; Ciò che è pronto a porter; Lo è il viso pronto per la rasatura; Chi ci va è pronto alla disfatta; Si trova a Roma: ospedale Pediatrico __ Gesù; Può essere riservata in ospedale ; Spesso quelle di fatto... conducono all ospedale ; Il sacerdote in ospedale ; Cerca nelle Definizioni