La definizione e la soluzione di: Detto di bellezza... che colpisce.

Soluzione 8 lettere : SCHIANTO

Curiosità : Detto di bellezza... che colpisce

tempi dei romani, le cui donne nelle case nobili lo tenevano per la sua bellezza ed estrema intelligenza, la più antica testimonianza certa della sua esistenza ... Significato schianto

schianto1 (pop. tosc. stianto) s. m. der. di schiantare. del fulmine; si è sentito uno s. e il cornicione è crollato. 3. Com. la locuz. di schianto, all’improvviso, d’un tratto, di botto: cadere, crollare di s.; la corda si è spezzata di schianto pop. tosc. stianto s. m. der. di schiantare. - 1. a. atto di spezzarsi con violenza: lo s. di una trave caduta, cedimento, , gradualmente, lentamente. b. estens. rumore secco e improvviso di una cosa che si schianta: si è sentito uno s. e il cornicione è crollato boato, deflagrazione, detonazione Definizione Treccani

