La definizione e la soluzione di: Dello stesso tipo, analogo.

Soluzione 8 lettere : SIMILARE

Curiosità : Dello stesso tipo, analogo

essi con gli altri tipi di molecole ad azione ormonale (ovvero anche di tipo diverso, quindi il mineralcorticoide aldosterone rientra tra i catabolizzanti ... Significato similare

similare agg. der. di simile, sull’esempio del fr. similaire. – Dello stesso tipo, della stessa specie; simile, affine: laminati di ferro e prodotti similari. similare agg. der. di simile, sull'es. del fr. similaire. - dello stesso tipo: laminati di ferro e prodotti s. e ? SIMILE agg. 1. Definizione Treccani

