La definizione e la soluzione di: Decorati con una onorificenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INSIGNITI

Curiosità : Decorati con una onorificenza

croce decorato di gran collare per quegli ordini che prevedano un collare come massima onorificenza. Il titolo di cavaliere di gran croce decorato di gran ... Significato insigniti

cavalière (ant. cavalièro e cavallière) s. m. dal araldica segue quello di nobile; c. germanici, quelli insigniti del titolo del Sacro Romano Impero ; c. napoleonici, quelli insigniti del titolo del primo Impero. b. Grado degli CATEGORIA: ARALDICA E TITOLI NOBILIARI – MILITARIA Definizione Treccani

