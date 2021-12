La definizione e la soluzione di: Il declamatore fine, detto scherzosamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DICITORE

dicitóre s. m. (f. -trice) der. di dire, dicere. – 1. Chi declama versi o prosa in pubblico (sia in senso assol., sia in quanto abbia le qualità richieste per una buona declamazione, sicché si può parlare di un mirabile d., un d. mediocre, ecc.): un accordo suonato mentre un d. legge un brano dicitore dit?i'tore s. m. der. di dire, dicere f. -trice. - 1. chi declama versi o prosa in pubblico: un buon d. declamatore. ? oratore. ? Espressioni: dicitore in rima poeta, verseggiatore; fine dicitore spec. con uso iron., chi sa o pretende di saper parlare, declamare con rara efficacia e sim. retore. 2. ant. persona che parla Definizione Treccani

