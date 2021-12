La definizione e la soluzione di: Decisamente poco timido e imbarazzato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SPIGLIATO

Curiosità : Decisamente poco timido e imbarazzato

finisce col fare di quest'hobby il suo nuovo lavoro ma ne sarà spesso imbarazzato, soprattutto nel parlarne con gli altri. Insieme a Giulia prende in affidamento ... Significato spigliato

spigliato agg. part. pass. di spigliare. – Disinvolto, pronto e sicuro di sé: un ragazzo s.; anche troppo s.; una persona dai modi s.; conversare, intrattenere gli ospiti in modo spigliato. In senso fig., di cosa, agile, sciolto, vivace e scorrevole: un periodare s.; stile agg. part. pass. di spigliare. - 1. di persona, che mostra disinvoltura e sicurezza: un ragazzo s. disinvolto, sciolto, sicuro di sé, sveglio, svelto. goffo, fam. imbranato, impacciato, legato, legnoso, maldestro. insicuro. 2. fig. di modo di parlare o di scrivere, che mostra Definizione Treccani

