La definizione e la soluzione di: La Dawson che ha recitato in Sin City e Grindhouse.

Soluzione 7 lettere : ROSARIO

Curiosità : La Dawson che ha recitato in Sin City e Grindhouse

in italiano dei suoi lavori, Rosario Dawson è stata doppiata da: Francesca Fiorentini in He Got Game, La 25ª ora, Il tesoro dell'Amazzonia, Sin City, ... Significato rosario

ro?àrio s. m. dal lat. rosarium «rosaio», parola a cui si diede sign. mistico nel sec. il r.; recarsi in chiesa per il r., andare alla funzione del rosario. Della devozione del rosario, largamente diffusa dalle Confraternite del Santo R. che si moltiplicarono sotto l rosario ro'zarjo s. m. dal lat. rosarium 'rosaio', con riferimento al fatto che le preghiere formano come una corona di rose alla Madonna. - 1. a. eccles. pratica che si fa scorrere tra le dita per contare le serie di preghiere nella recita del rosario corona del rosario. 2. fig., fam. insieme di fatti o di azioni che si succedono a Definizione Treccani

