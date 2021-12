La definizione e la soluzione di: Dare in custodia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AFFIDARE

Curiosità : Dare in custodia

istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia cautelare ... Significato affidare

affidare v. tr. dal lat. mediev. affidare, der. del lat. fidus «fidato». – 1. in qualcuno o qualcosa: a. a Dio; a. ai medici; a. alla provvidenza; mi affido alla tua comprensione; a. solo alla memoria. 2. letter. Assicurare, ispirare fiducia: la vostra dal lat. mediev. affidare, der. del lat. fidus 'fidato', col pref. ad-. - ¦ v. tr. dare in custodia all'altrui capacità, cura o discrezione, con la prep. a del secondo arg , lett. commettere, non com. fidare, raccomandare, rimettere. ? dare. ? levare, togliere. ¦ affidarsi v. rifl. mettersi con fiducia sotto la protezione, la benevolenza di Definizione Treccani

