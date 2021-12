La definizione e la soluzione di: Se ne danno molti durante il cosiddetto "pogo". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SPINTONI

spintóne s. m. accr. di spinta. – Spinta molto forte e decisa, che ha l’effetto di un urto vigoroso: con cadere a terra; si faceva largo tra la folla a forza di spintoni; dava e riceveva con la stessa indifferenza spintoni da orbo (Verga); puntò le palme aperte contro i due battenti e furia 'furja s. f. dal lat. furia, der. di furere 'infuriare'. - 1. stato di grande agitazione, provocato da un violento risentimento e ? FURORE 1. ? Espressioni: a f. di insistere è riuscito nel suo intento; si fece strada a f. di spintoni a forza di. 3. grandissima fretta: cos'è tutta questa f. frenesia, smania. premura, region Definizione Treccani

