La definizione e la soluzione di: Dalla forma del solido di rotazione del triangolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CONICO

Curiosità : Dalla forma del solido di rotazione del triangolo

geometria, il cono è un solido di rotazione che si ottiene ruotando un triangolo rettangolo intorno a uno dei suoi cateti. L'asse del cono è il cateto intorno ... Significato conico

cònico agg. dal gr. ??????? (pl. m. -ci). – 1. o secante il globo stesso (in base a opportune costruzioni e convenzioni) e successivamente sviluppata su di un piano. 3. In geometria, sezione c., sinon. di conica s. f. epifisi e'pifizi s. f. dal gr. epiphýsis, der. di epiphýo 'crescer sopra'. - anat. ghiandola a funzione fotorecettrice non nei mammiferi e neuroendocrina, che si presenta nell'uomo adulto come un corpicciolo conico, situato sul dorso del diencefalo corpo o ghiandola pineale. Definizione Treccani

Altre definizioni con dalla; forma; solido; rotazione; triangolo; Mollusco bivalve dalla conchiglia allungata; Sulla barca è comandato dalla barra o dalla ruota; L ingegnere dei fiumi, dalla coda piatta; La pratica con cui si preleva il latte dalla mucca; Annuncio solenne e forma le; Trasforma un segnale acustico in uno elettrico; La forma zione dei monti in geologia; Le peculiari forma zioni rocciose della Tessaglia; Sacca di origine patologica contenente un solido o un liquido; solido a quattro facce; Corpo solido proveniente dallo spazio; Un solido ... gelato; Avvicendamento, rotazione ; Un asse di rotazione ; rotazione del busto; Si ripetono a rotazione ; Un lato del triangolo ; Foce di fiume a triangolo ; Hanno la punta a triangolo ; Ne ha due il triangolo rettangolo; Cerca nelle Definizioni