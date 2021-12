La definizione e la soluzione di: Cucinare a fiamma viva per dorare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ROSOLARE

Curiosità : Cucinare a fiamma viva per dorare

per proteggersi o per attaccare, può creare clorofilla e domare la linfa dell'Albero del Mondo, estremamente benefica per i Draconiani e letale per Nidhoggr ... Significato rosolare

ro?olare v. tr. prob. dal longob. rosa «crosta» (io rò?olo, , assumendo il caratteristico colore rosso-bruno o marroncino. Nell’intr. pron.: le patate cominciano a rosolarsi; e nel rifl., in usi iperb. e fig.: come è bello, dopo il bagno CATEGORIA: ALIMENTAZIONE rosolare roso'lare pop. arrosolare, arrosolire prob. dal longob. rosa 'crosta' io ròsolo, ecc.. - ¦ v. tr. gastron. far cuocere a fuoco vivace , in modo da far formare una crosta rosso-bruna dorare. ? abbrustolire, arrostire, tostare. ¦ rosolarsi v. intr. pron. 1. cuocersi assumendo una crosta rosso-bruna dorarsi CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

Altre definizioni con cucinare; fiamma; viva; dorare; Si possono cucinare all uccelletto; Il fuoco domestico utile a cucinare ; Modo semplicissimo di cucinare le uova; Una ghiandola del pollo... che si può cucinare alla salvia; Un infiamma zione nell intestino tenue; La fiamma di Piramo; Infastidire ma anche causare infiamma zione; Infiamma zione di parte dell intestino crasso; Un ceffone... che ravviva il fuoco; viva cità di carattere o comportamento; Vi si serviva no alcolici nel proibizionismo ing; Un viva ce ballo contadino; Donne da adorare ; Serve a dorare le fette dei tramezzini; L'adorare immagini ritenute divine; Fa subodorare l'inganno; Cerca nelle Definizioni