La definizione e la soluzione di: Crucci, preoccupazioni riflessioni, idee. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PENSIERI

Curiosità : Crucci, preoccupazioni riflessioni, idee

va avanti (nonostante la dote di Tony e le perdite di Christian) le preoccupazioni per il capofamiglia Tom non mancano, dalla salute cagionevole di Klara ... Significato pensieri

pensièri s. m. – Forma ant. per pensiero: costoro hanno nuovo pensieri (Sercambi). idea. Finestra di approfondimento Idee e pensieri - Più termini fanno capo al generale concetto di «risultato di un’attività mentale ». Tra questi, i. è quello dall’area semantica più delle volte ha sign. o più generali o più specifici. Per es., quando si parla del pensiero di un autore ci si riferisce, genericam., al complesso delle sue idee, mentre, se si Definizione Treccani

