La definizione e la soluzione di: Cristo risorto vi apparve ai suoi discepoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : EMMAUS

Curiosità : Cristo risorto vi apparve ai suoi discepoli

Cristianesimo, gli apostoli hanno avuto con Gesù risorto. Le principali apparizioni di Gesù risorto nei Vangeli Canonici (e in misura minore, in altri ... Significato emmaus

Èmmaus. – Nome (gr. ??µµa???) di due località della Palestina , menzionate nella Bibbia, di cui è celebre soprattutto quella, probabilmente ubicata 12 km a nord-ovest di Gerusalemme , dove Cristo risorto si sarebbe rivelato a due suoi discepoli (Luca 24, 13). Con riferimento al racconto evangelico, Definizione Treccani

Altre definizioni con cristo; risorto; apparve; suoi; discepoli; La cristo foretti astronauta; La venuta di cristo ; Dove s’è fermato cristo per Levi... si raccolgono in chiesa; Vi è ambientato cristo si è fermato ad Eboli; Dio egizio ucciso dal fratello Seth e poi risorto ; apparve più volte a Bernadette; apparve a Mosè sul Sinai; apparve a Mosè; Riapparve alla Maddalena; I suoi canali sono detti cagnan; Giorgio Morandi dipinse i suoi monti nel 1929; I suoi peli iniettano stamina e serotonina; I suoi abitanti si chiamano teatini; Maria di Magdala, tra i primi discepoli di Gesù; discepoli scadenti, imitatori insulsi; Cerca nelle Definizioni