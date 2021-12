La definizione e la soluzione di: Un criminale luciferino nei fumetti Marvel. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MEFISTO

Curiosità : Un criminale luciferino nei fumetti Marvel

del fumetto come Bruno Bozzetto, Hugo Pratt, Silver e Sergio Bonelli. "I fumetti in TV" non erano cartoni animati ma immagini statiche di fumetti, sia ... Significato mefisto

mefisto s. m. dal ted. Mephisto, forma abbreviata del nome Mephistopheles (v. Mefistofele), con riferimento agli abiti con i quali è tradizionalmente raffigurato questo personaggio, invar. – 1. Tipo di berretto di lana a tre punte, di cui due coprono le orecchie e una scende nel centro della CATEGORIA: MODA mefistofelico mefisto'f?liko agg. dal nome di Mefistofele, ted. Mephistopheles, personificazione pop. del diavolo nella letteratura tedesca pl. m. -ci. - che ricorda Mefistofele per l'aspetto o il comportamento: volto, riso m.; architettare un piano m. demoniaco, diabolico, maligno, Definizione Treccani

Altre definizioni con criminale; luciferino; fumetti; marvel; Mani in alto, è una __, dice il criminale ; L atteggiamento di chi non denuncia un criminale ; Non lo è un criminale : __ di santo; Autore di un gesto criminale ; Il cowboy dei fumetti creato da Morris; Piccolo roditore... da fumetti ; Contiene testo nei fumetti agglomerato di vapore; Un supergiornalista... dei fumetti ; Gruppo marvel con il procione: __ della Galassia; Supereroe della marvel ... minuscolo ing; Quella umana è un personaggio della marvel ; Guardiana marvel della Galassia, dalla pelle verde; Cerca nelle Definizioni