La definizione e la soluzione di: Criminale, delinquente.

Soluzione 9 lettere : MANIGOLDO

Curiosità : Criminale, delinquente

manigóldo s. m. prob. alterazione del germ. mundwalt: v. mundualdo. boia, o anche assassino, aguzzino e sim. 2. Nell’uso com., furfante, briccone: razza di manigoldi!; spesso con tono scherz.: guarda che cosa ha combinato quel m. di tuo figlio; con manigoldo mani'goldo s. m. prob. alteraz. del germ. mundwalt 'mundualdo' f. -a, spreg. - persona capace di azioni malvagie; più spesso, scherz., ragazzo indisciplinato: quel m. di tuo figlio birbante, briccone, canaglia, delinquente, disgraziato, farabutto, filibustiere, furfante, fam. Definizione Treccani

