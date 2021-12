La definizione e la soluzione di: Costruire, erigere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : EDIFICARE

Curiosità : Costruire, erigere

scartati dalle imprese edilizie o da una vicina fabbrica di mattoni. Per erigere le colonne utilizzò vecchie taniche di benzina e ruote di bicicletta. Quest'opera ... Significato edificare

edificare v. tr. dal lat. aedificare, comp. di aedes «edificio» e tema di facere il sacerdote deve e. i fedeli con il suo contegno prima che con le prediche; e assol.: parole che edificano, un contegno che edifica, che incita al bene. Come intr. pron. (poco com CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA edificare v. tr. dal lat. aedificare, comp. di aedes 'edificio' e tema di facere 'fare' io edìfico, tu edìfichi, ecc.. - 1. edil. procedere alla costruzione di , smantellare. b. indurre al bene con il buon esempio: parole che edificano ammaestrare, educare, elevare, formare, nobilitare. corrompere, traviare. depravare, pervertire Definizione Treccani

Altre definizioni con costruire; erigere; Si acquista per costruire ; Il Marco Vipsanio che fece costruire il Pantheon; __ Claudio Cieco: fece costruire la Via che univa Roma a Brindisi; In quello Nazionale non si deve costruire ; Il frate che fece erigere la Basilica di Assisi; erigere , innalzare; Il faraone che fece erigere i templi di Abu Simbel; Cerca nelle Definizioni