La definizione e la soluzione di: La costellazione del Serpentario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OFIUCO

Curiosità : La costellazione del Serpentario

17h 00m 00s, +00° 00' 00? L'Ofiuco o Serpentario (in latino Ophiuchus, "colui che porta il serpente", "serpentario", "colui che domina il serpente"; ?f?????? ... Significato ofiuco

Definizione Treccani

