Soluzione 7 lettere : PERFUSO

Curiosità : Cosparso, pervaso

è quella della stagionatura, in cui le baffe restano appese in locali pervasi da aria fresca. La durata della stagionatura è definita tenendo conto del ... Significato perfuso

perfu?o agg. dal lat. perfusus, part. pass. di perfundere cospargere», comp. di per-1 e fundere «versare», letter. – Asperso, cosparso: Non più perfusi del tuo fiume sacro Menano i tori Trofei romani a i templi aviti (Carducci). Nel Definizione Treccani

