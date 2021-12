La definizione e la soluzione di: Così l uomo in una tragedia diretta da Bertolucci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RIDICOLO

Curiosità : Cosi l uomo in una tragedia diretta da Bertolucci

BERTOLUCCI, Bernardo, in Enciclopedia Italiana, IV Appendice, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1978. Simone Emiliani, BERTOLUCCI, Bernardo, in Enciclopedia ... Significato ridicolo

ridìcolo (ant. ridìculo) agg. e s. m. dal lat. ridiculus, der. di che crede di aver ragione lui; non capisci il r. della situazione Il fatto d’essere ridicolo, d’essere oggetto di possibile derisione: mettere, porre in r. una persona o una cosa ridicolo ri'dikolo dal lat. ridiculus, der. di ridere 'ridere'. - ¦ agg. 1. che fa ridere, degno di riso o di derisione: crede di essere originale e invece è soltanto : non capisci il r. della situazione ? RIDICOLAGGINE 1. ? Espressioni: mettere in ridicolo fare in modo che qualcuno o qualcosa diventi oggetto di riso ? RIDICOLIZZARE Definizione Treccani

