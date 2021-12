La definizione e la soluzione di: Così è lo stadio... quando in gioco è lo sviluppo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : EVOLUTIVO

Curiosità : Cosi e lo stadio... quando in gioco e lo sviluppo

Siena, vedi Stadio Artemio Franchi (Siena). Coordinate: 43°46'50.96?N 11°16'56.13?E? / ?43.780822°N 11.282258°E43.780822; 11.282258 Lo stadio Artemio Franchi ... Significato evolutivo

evolutivo agg. der. del lat. evolutus, part. pass. di evolvere: v. CLASS='sc'>evolvere. – Di evoluzione: processo evolutivo. In psicologia, età e., il periodo della vita dell’individuo umano che va dalla nascita al 25°-30° anno e che segna lo filogenesi filo'd??nezi s. f. comp. di filo, primo elemento che indica 'discendenza', e -genesi. - biol. storia dello sviluppo evolutivo degli organismi viventi, dalla loro comparsa al momento attuale ? evoluzione. ? *ontogenesi. Definizione Treccani

