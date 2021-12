La definizione e la soluzione di: Così può chiamarsi il secolo XVII. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SEICENTO

Curiosità : Cosi puo chiamarsi il secolo XVII

significato di: “torrente dove si fanno i vasi”. Verso la metà del XVII secolo la famiglia accresce il proprio peso politico, ricoprendo sempre più spesso le cariche ... Significato seicento

seicènto (tosc. o letter. secènto) agg. num. card., invar. – 1. prodotta dalla FIAT inizialmente (1955) con un motore di circa 600 cm3 di cilindrata, e poi nel tempo riproposta in varie cilindrate e versioni: comperare, guidare una seicento. CATEGORIA: TRASPORTI TERRESTRI giocare. Finestra di approfondimento Modi di divertirsi - G. significa «dedicarsi a un’attività regolata e divertente della categoria dei giochi». È più specifico di divertirsi, di cui in accezione quasi sempre positiva, per un hobby seguito con dedizione: la pittura del Seicento napoletano è la sua passione. Pallino è meno marcato di mania a differenza di Definizione Treccani

