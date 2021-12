La definizione e la soluzione di: Così si può chiamare un membro di un partito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ESPONENTE

Curiosità : Cosi si puo chiamare un membro di un partito

significati, vedi Partito Socialista Italiano (disambigua). Il Partito Socialista Italiano (PSI) è stato un partito politico italiano di sinistra, attivo ... Significato esponente

esponènte s. m. part. pres. di esporre. – 1. (anche f.) a. numero indicante la base della potenza (per es., 53, dove 5 è la base e 3 l’esponente), e che indica il numero dei fattori, uguali tra loro, il cui prodotto esprime il valore della esponente espo'n?nte s. m. part. pres. di esporre. - 1. anche f. burocr. chi, in un'istanza, espone le ragioni proprie o altrui ? giur. instante, richiedente. ? parte. 2. anche f. chi rappresenta un gruppo di persone, un movimento d'idee e sim.: gli e. di un partito componente, Definizione Treccani

