La definizione e la soluzione di: Così è detto il nuotatore più... anfibio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RANISTA

Curiosità : Cosi e detto il nuotatore piu... anfibio

Significato ranista

ranista s. m. e f. der. di (nuoto a) rana (pl. m. -i). – Nuotatore specialista dello stile a rana. Definizione Treccani

Altre definizioni con così; detto; nuotatore; anfibio; così sono chiamate alcune piante del genere iris; così erano le Antille dei Paesi Bassi; così fu chiamato l apostolo Giuseppe di Cipro; così è detta un imbarcazione sgangherata; Il declamatore fine, detto scherzosamente; Il natante tipico della Romagna, detto moscone; Così può essere detto un vino aspro; Così è detto l alieno di... Alien; Lo indossa il nuotatore ; nuotatore specializzato; Il Gregorio nuotatore , campione e recordman dei 1500; Un noto attore italiano, ex nuotatore ; Piccolo anfibio verde | Venerdì 26 novembre 2021; anfibio dalle corte zampe; Piccolo anfibio dal dorso verde; Un comune anfibio con le dita a ventosa; Cerca nelle Definizioni