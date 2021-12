La definizione e la soluzione di: Così è detta una nevralgia che colpisce i fianchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCIATICA

sciàtica s. f. der. di sciatico. – Sindrome dolorosa nell’ambito della zona di distribuzione del nervo sciatico, detta anche nevralgia sciatica, o nevralgia ischiatica, ischialgia o sciatalgia, frequentemente associata a varî disturbi neurologici: alterazione dei riflessi osteo-articolari, diminuzione sciatica '?atika s. f. der. di sciatico. - med. infiammazione del nervo ischiatico ischialgia, sciatalgia. Definizione Treccani

