La definizione e la soluzione di: Così è detta la sedia dell uomo di potere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCRANNO

Curiosità : Cosi e detta la sedia dell uomo di potere

semi, così da trasferire il potere in un altro oggetto. Spiega inoltre che il processo è molto lungo e drena moltissimo del potere personale di chi crea ... Significato scranno

Neologismi (2008) palluto agg. Che ha le palle, tosto. ? C’è già La prima donna a Palazzo Marino, nella storia. La prima gonna, di seta color nocciola, sullo scranno che governa Milano. Le hanno detto a Letizia Moratti che è «palluta», che è scanno s. m. lat. scamnum 'sgabello, panchetto'. - 1. sedile di forma varia, generalm. dotato di particolari caratteri di solennità e imponenza di forme, destinato investite di speciali funzioni: gli s. del parlamento; gli s. dei prelati scranna, scranno, seggio, stallo. 2. ant., region. sedile senza spalliera né braccioli panca Definizione Treccani

