La definizione e la soluzione di: Così è detta un imbarcazione sgangherata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BAGNAROLA

Curiosità : Cosi e detta un imbarcazione sgangherata

Significato bagnarola

bagnaròla s. f. der. di bagnare, region. – Tinozza, vasca da bagno. Scherz., nave o imbarcazione vecchia e malandata, o anche vecchia automobile. bagnarola ba?a'r?la s. f. der. di bagnare, region. - 1. recipiente usato per fare il bagno bagno, non com. baignoire, tinozza, vasca da bagno. 2. fig., scherz. mezzo di trasporto vecchio e malandato caffettiera, carretta, catorcio, macinino, rottame. Definizione Treccani

