La definizione e la soluzione di: La corre chi si dà a una vita di eccessi e piaceri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CAVALLINA

Curiosità : La corre chi si da a una vita di eccessi e piaceri

fastidio e noia. Chi abbraccia solo il presente è mosso da piaceri rapidi e insipidi e salta da libro a libro. Poiché la maggior parte dei lettori è di questa ... Significato cavallina

cavallina1 s. f. dim. di cavalla. – 1. Cavalla giovane, o di statura relativamente piccola: O cavallina, cavallina storna (Pascoli). 2. Correre (ant. scorrere) la c., darsi agli spassi, ai piaceri, frequentare donne, abbandonarsi ai cavallina s. f. dim. di cavalla. - 1. cavalla giovane, o di piccola statura: O c., c. storna G. Pascoli puledra, puledrina. ? Espressioni: fig., correre . attrezzo da ginnastica usato per salti o volteggi cavallo. ? correre la cavallina divertirsi, anche in modo licenzioso lett. darsi bel tempo, divertirsi, godersela Definizione Treccani

Altre definizioni con corre; vita; eccessi; piaceri; Occorre nza, eventualità; Serve tenerla corre tta per evitare mal di schiena; Necessaria per rimettere corre nte in una batteria; Uno speculatore da scorre rie in Borsa; vita mina A spesso presente negli antirughe; Mistura poco invita nte; Si svita con una chiave; Per Freud ci sono quelle di vita e di morte; Calura eccessi va che quasi disidrata; Estremizzate, eccessi ve; Un atteggiamento di eccessi va tolleranza; eccessi vo vanto di sé e di meriti che non si possiedono; piaceri , cortesie; I piaceri ai quali rinuncia il misantropo; I piaceri della vita; Cerca nelle Definizioni