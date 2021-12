La definizione e la soluzione di: Fa coppia con corrige. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ERRATA

Curiosità : Fa coppia con corrige

tvsquad.com. ^ Ascolti TV USA dal 26 gennaio al 1 febbraio 2009 - Errata corrige Super Bowl, Office battuto da Idol, su TVBlog.it. URL consultato il 20 ... Significato errata

errata-corrige ‹ kòrrige› locuz. lat. (propr. «queste cose errate correggi»), usata anche come s. m. invar. , inserito in principio o in fondo al volume: è stato necessario aggiungere un errata-corrige; segnalare alcune sviste nell’errata-corrige. Talora si dice anche, più brevemente ere'zia s. f. dal lat. haeresis nel sign. eccles., gr. háiresis, propr. 'scelta', der. di hairéo 'scegliere'. - 1. teol. credenza errata in materia di fede religiosa: l'e. catara errore. ? eterodossia. ortodossia. 2. fig. a. idea o affermazione contraria all'opinione comunemente Definizione Treccani

