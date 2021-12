La definizione e la soluzione di: Copertura superiore di edifici, può essere a volta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SOFFITTO

Curiosità : Copertura superiore di edifici, puo essere a volta

significati, vedi Copertura (disambigua). La copertura, o più comunemente tetto (ultimamente dal verbo latino tegere, oppure coprire), ha la funzione di definire ... Significato soffitto

soffitto s. m. lat. pop. suffictus (class. suffixus), part. pass. di suffigere «appendere sotto, sospendere», comp. di sub «sotto» e figere «conficcare». – 1. La superficie che delimita superiormente il vano di ogni ambiente coperto: s. a volta, a cassettoni; s. decorato a stucchi, ecc.; oggi è CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA soffitto s. m. lat. pop. suffitus class. suffixus, part. pass. di suffigere 'appendere sotto, sospendere'. - 1. archit. superficie superiore di un ambiente coperto: s. a volta, a cassettoni cielo, disus. soffittato, non com. sopraccielo. ? solaio. ? copertura. ? controsoffitto, palco. 2. alp. sporgenza della parete rocciosa tetto. Definizione Treccani

