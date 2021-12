La definizione e la soluzione di: Contromano in un disco di Neffa del 2009. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SOGNANDO

Curiosità : Contromano in un disco di Neffa del 2009

calciatore paraguaiano, vedi Gustavo Neffa. Neffa, pseudonimo di Giovanni Pellino (Scafati, 7 ottobre 1967), è un cantautore, rapper e produttore discografico ... Significato sognando

passióne s. f. dal lat. tardo passio -onis, der. di passus, sensazione che agisce sull’animo, a cui l’animo soggiace: Qual è colüi che sognando vede, Che dopo ’l sogno la p. impressa Rimane, e l’altro a la mente non riede (Dante), rimangono Definizione Treccani

Altre definizioni con contromano; disco; neffa; 2009; Una cantilena come un disco rso ripetitivo; Componenti dei freni a disco soggetti a usura; Il disco rso morale del sacerdote o del genitore; Non ne hanno i disco rsi campati in aria; In una nota canzone, neffa stava bene con la sua; Benjamin __, Primo Ministro di Israele dal 2009 ; Non umani come nel film District 9 del 2009 ; Film del 2009 di Giuseppe Piccioni; Film di Giuseppe Tornatore del 2009 ; Cerca nelle Definizioni