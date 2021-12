La definizione e la soluzione di: Contiene un caffè espresso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TAZZINA

Curiosità : Contiene un caffe espresso

Voce principale: Caffè. Il caffè espresso è una tipologia di caffè, la più consumata e conosciuta in Italia. Ottenuta dalla torrefazione e macinazione ... Significato tazzina

Neologismi (2008) caro-tazzina s. m. inv. Aumento del prezzo del caffè consumato troppe speculazioni (Sicilia, 26 marzo 2006, p. 14, Economia) • Mentre a Cremona il caro-tazzina non ha provocato grandi polemiche e i commercianti per non perdere clienti si sono chicchera 'kik:era s. f. dallo sp. del sec. 16° xícara, mod. jícara, una parola azteca indicante il guscio del frutto di un albero tropicale. - piccolo recipiente di porcellana con manico, in cui si prende il caffellatte o la cioccolata tazza, tazzina. ? Espressioni: fig., non com., mettersi in chicchere e piattini addobbarsi, adornarsi, agghindarsi, Definizione Treccani

