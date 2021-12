La definizione e la soluzione di: Se ne conosce l epoca e sono... antichi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DATATI

Curiosità : Se ne conosce l epoca e sono... antichi

rimanda qui. Se stai cercando il periodo della storia greca, vedi Antica Grecia. La storia antica (o antichità, età antica, o evo antico) è una delle quattro ... Significato datati

rancidume s. m. der. di rancido. - 1. sapore e odore di alimenti rancidi rancido. 2. fig., spreg. insieme di idee, usi e sim., assai datati spreg. anticaglia, ferrivecchi, non com. polverume, spreg. vecchiume. Definizione Treccani

