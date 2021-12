La definizione e la soluzione di: Condizione fisica in cui si produce poco sudore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IPOIDROSI

Curiosità : Condizione fisica in cui si produce poco sudore

con cui perdiamo liquidi corporei: oltre al sudore, infatti, circa mezzo litro viene disperso con la ventilazione (fino a 500 mL senza attività fisica), ... Significato ipoidrosi

ipoidrò?i s. f. comp. di ipo- e -idrosi (per il sign. 1), idro- (per il sign. 2). – 1. In medicina, la scarsa secrezione di sudore, che può essere circoscritta, per lo più secondaria a malattie nervose o cutanee, oppure generalizzata, di natura fisiologica o farmacologica, o come conseguenza di ipoidrosi ipoi'dr?zi s. f. comp. di ipo- e -idro, col suff. -osi. - med. scarsa secrezione di sudore iperidrosi. ? sudorazione, traspirazione. Definizione Treccani

