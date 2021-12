La definizione e la soluzione di: Concludono le maniche lunghe di camicie e maglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : POLSINI

Curiosità : Concludono le maniche lunghe di camicie e maglie

domenica di aprile e finisce nel primo weekend di ottobre. I playoff cominciano qualche giorno dopo e si concludono dopo circa un mese con le finali chiamate ... Significato polsini

gemèllo agg. e s. m. (f. -a) lat. gemellus, dim. di geminus di forma, e con la stessa destinazione: letti g.; in partic., gemelli, i doppî bottoni per i polsini della camicia, talvolta in metallo prezioso: un paio di gemelli d’oro. b. In CATEGORIA: ANATOMIA logorare lat. lucrari 'guadagnare, risparmiare', e quindi 'consumare fino all'estremo per risparmiare' io lógoro, ecc.. - ¦ v. tr. 1. far diventare inservibile un oggetto a poco a poco, per lungo o cattivo uso: l. i polsini della camicia non com. lisare, usurare. ? consumare, corrodere, deteriorare. ? rovinare, sciupare. 2. fig. Definizione Treccani

Altre definizioni con concludono; maniche; lunghe; camicie; maglie; Le concludono i commessi; Si concludono all'aeroporto; concludono contratti; concludono i libri; Le nappe nelle maniche di certe giacche; Un maglione senza maniche ; La veste con maniche e cappuccio tipica dei Marocchini; Parte delle volte a crociera romaniche e gotiche; lunghe zza del tiro di un proiettile; Sono lunghe quelle scavate dalle talpe; Rende più lunghe le ore; Compiono lunghe migrazioni; Un tessuto per camicie pesanti; Alcune camicie ne hanno due sul petto; Quelli delle camicie possono chiudersi coi gemelli; Un tessuto per camicie ; Lo sono le maglie dei campioni del mondo di ciclismo; Sulle maglie degli atleti azzurri; Ha il nome sulle maglie dei calciatori; Sono fatte di maglie ; Cerca nelle Definizioni