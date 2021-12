La definizione e la soluzione di: Con Sauvignon, è un noto vitigno d uva nera fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CABERNET

Curiosità : Con Sauvignon, e un noto vitigno d uva nera fra

Franc, Cabernet Sauvignon, Calabrese, Caloria, Canaiolo Nero, Canina nera, Carignano, Carmenere, Cesanese d'Affile, Ciliegiolo, Colombana nera, Colorino, Foglia ... Significato cabernet

cabernet ‹kabernè› s. m., fr. – 1. Nome di vitigni francesi originarî piuttosto piccoli, neri, di sapore erbaceo caratteristico. 2. Vino rosso prodotto con uve dei vitigni cabernet: i c. del Veneto, del Friuli , di Gorizia , del Trentino e Alto Adige CATEGORIA: ALIMENTAZIONE enologia Vite - 1. Acino, cirro o viticcio, grappolo, pampino, racimolo, raspo, tralcio; ?lare; invaiatura; maturazione, sovramaturazione; periodo erbaceo; uva aromatica, bianca, nera, passita; vigneto; barbera; bardolino; barolo; beaujolais; bordeaux; borgogna; brachetto; brunello di Montalcino; cabernet; canonau o cannonau; carema; cesanese; chianti; cirò; corvo rosso; dolcetto Definizione Treccani

