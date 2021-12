La definizione e la soluzione di: Con i cilindri nei motori a combustione interna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BASAMENTO

Curiosità : Con i cilindri nei motori a combustione interna

pressione direttamente nella camera di combustione per ottimizzare l'esplosione della miscela. I motori a combustione interna sono costituiti da diversi sistemi ... Significato basamento

ba?aménto s. m. der. di basare. – 1. Parte o fissi di una macchina; in partic., nei motori alternativi a combustione interna il basamento forma spesso un unico blocco con i cilindri (monoblocco). 4. In geologia, sinon. meno CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA baza'mento s. m. der. di basare. - 1. archit. a. parte inferiore di un edificio o monumento base, dado, fondamento, non com. imbasamento, piedistallo, sostegno, ? archeol. stereobate, ? archeol. stilobate, zoccolo. cima, sommità, vertice, vetta. b. fascia di diverso colore Definizione Treccani

Altre definizioni con cilindri; motori; combustione; interna; Rifinitura di un foro cilindri co in meccanica; I maghi li tirano fuori dai cilindri ; Involto cilindri co; cilindri di carta; Il neurotrasmettitore del controllo motori o; Portaoggetti per ciclomotori ; Le accensioni dei motori ; Promotori d un progetto; Un gas che impedisce la combustione , come l'azoto; Relativo a un prodotto della combustione ; L'Eugenio del motore a combustione interna; Condizione che dà inizio alla combustione ; L interna è più sicura; Centro interna zionale Calcistico; interna tional Trade Organization; Comitato interna zionale Olimpico; Cerca nelle Definizioni