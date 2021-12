La definizione e la soluzione di: Con il centauro in un dipinto di Sandro Botticelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PALLADE

Curiosità : Con il centauro in un dipinto di Sandro Botticelli

vedi Nascita di Venere (disambigua). La Nascita di Venere è un dipinto a tempera su tela di lino (172,5 cm × 278,5 cm) di Sandro Botticelli. Realizzata ... Significato pallade

pallàdio1 agg. dal lat. Palladius, gr. ?a???d???, letter. – Di lanciatrice d’asta (gr. ?a????, der. di p???? «scagliare»), e quindi altro nome della dea stessa; sacro a Pallade: A te salubri piante, E belve e pesci e augei, marmi, e metalli Ne Definizione Treccani

