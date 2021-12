La definizione e la soluzione di: Componenti dei freni a disco soggetti a usura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PASTIGLIE

Curiosità : Componenti dei freni a disco soggetti a usura

favorendo la loro usura. Perciò i freni a disco, soprattutto quelli delle biciclette, hanno bisogno di una regolare manutenzione. I freni a disco, in campo fisico ... Significato pastiglie

pastigliàggio s. m. der. di pastiglia, non com. – Nell’industria farmaceutica e dolciaria, riduzione in pastiglie, confezione di pastiglie. bucchero 'buk:ero ant. buccaro s. m. dallo sp. búcaro. - 1. terra odorosa, per lo più rossastra, usata per fare pastiglie con cui profumare le stanze. 2. estens. contenitore fatto di bucchero ? boccale, ciotola, coppa, vaso. Definizione Treccani

