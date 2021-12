La definizione e la soluzione di: Componente del sangue con proteine e nutrienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PLASMA

Curiosità : Componente del sangue con proteine e nutrienti

diversi tipi cellulari e dalle proteine in esso contenute. Il sangue fornisce le sostanze necessarie come nutrienti alle cellule corporee e trasporta i prodotti ... Significato plasma

plasma1 s. m. dal lat. plasma -atis, gr. p??sµa a p., dispositivi, detti anche torce a p., in cui viene utilizzato un getto di plasma la cui alta temperatura (dell’ordine di 10.000 °C) è sfruttata per effettuare lavorazioni plasmacellula plazma't??l:ula s. f. dal ted. Plasmazell, comp. di Plasma 'plasma' e Zell 'cellula'. - biol. cellula specializzata nel sintetizzare e secernere grandi quantità di un solo anticorpo plasmocito. Definizione Treccani

