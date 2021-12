La definizione e la soluzione di: I compiti che si hanno sul lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MANSIONI

Curiosità : I compiti che si hanno sul lavoro

sul lavoro. La sicurezza sul lavoro in Italia indica gli strumenti e gli istituti in tema di sicurezza sul lavoro in Italia. Tra le norme in tema si annovera ... Significato mansioni

operàio (ant. operàrio) s. m. (f. -a) a giornata». – 1. s. m. (f. -a) a. Lavoratore subordinato che esplica mansioni prevalentemente manuali, diverse a seconda delle varie specializzazioni e della preparazione tecnico CATEGORIA: MESTIERI E PROFESSIONI – ARCHITETTURA E URBANISTICA incapace dal lat. tardo incapax -acis. - ¦ agg. 1. a. di persona, che non è in grado di fare qualcosa, anche con la prep. di: lo credo i. di un'azione così spregevole di persona che è mancante di ogni abilità nell'esercizio delle proprie mansioni: un insegnante i. fam. fasullo, inabile, incompetente, inetto, maldestro. inesperto. abile Definizione Treccani

Altre definizioni con compiti; hanno; lavoro; compiti , incombenze; Coscienzioso nello svolvere i propri compiti ; Lo sono i compiti gravosi scarsamente ricompensati; Prepararsi per esami, interrogazioni, compiti ..; I senzatetto l hanno fissa; hanno una donna... in ogni porto; Gli anziani che hanno raggiunto il secolo; Le hanno gli alberi... ma non i nomadi; Luigi che è stato Ministro del lavoro dei 5 Stelle; Luoghi di lavoro impiegatizio e di scrivania; Fanno lavoro con loro; Un lavoro a tempo parziale ing; Cerca nelle Definizioni