La definizione e la soluzione di: Come la resistenza degli eritrociti all emolisi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GLOBULARE

Curiosità : Come la resistenza degli eritrociti all emolisi

di emolisi diventa patologico, portando a varie forme di anemia di diversa gravità, proporzionalmente al grado di emolisi stessa. Inoltre, l'emolisi è ... Significato globulare

globulare agg. der. di globulo. – 1. Che si riferisce a un globo, o che struttura g. (o sferoidale). 2. In medicina, relativo ai globuli rossi del sangue: resistenza g., quella dei globuli rossi alla loro dissoluzione (emolisi); valore g., la quantità globulare agg. der. di globulo. - che ha forma di sfera: ammassi g. di stelle non com. globiforme, globoso, globuloso, rotondo, sferico, tondeggiante, tondo. Definizione Treccani

