La definizione e la soluzione di: Come il ghiaccio diventato acqua.

Soluzione 7 lettere : SCIOLTO

Curiosità : Come il ghiaccio diventato acqua

cristalline, l'acqua può esistere in stati amorfi: acqua solida amorfa, ghiaccio amorfo a bassa densità, ghiaccio amorfo ad alta densità, ghiaccio amorfo ad ... Significato sciolto

sciòlto agg. part. pass. di sciogliere. – 1. a. non vogliono pigliar moglie, e di molte che non vogliono pigliar marito, ma vogliono vivare sciolti per far male (s. Bernardino). e. Di merce, che non è contenuta in confezioni e sciolto '??lto agg. part. pass. di sciogliere. - 1. a. non trattenuto, privo di vincoli e sim.: portare i capelli s. disciolto, libero, slegato. fermato, legato, raccolto. b. fig. esente o sollevato da obblighi e sim., con la prep. da: sentirsi s. da impegni disimpegnato, esonerato, Definizione Treccani

