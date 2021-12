La definizione e la soluzione di: Come Efialte di Trachis e Marco Giunio Bruto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TRADITORI

Curiosità : Come Efialte di Trachis e Marco Giunio Bruto

Significato traditori

Neologismi (2008) poltronista s. m. e f. (spreg.) Chi ci prova, di fronte a una platea già annegata nella palude dei risentimenti contro i traditori, i poltronisti, i venduti. Lui che alza lo sguardo, o almeno ci prova, raccontando di esecrare eze'krare v. tr. dal lat. exsecrare, class. exsecrari, der. di sacer 'sacro' io esècro, alla lat. èsecro, ecc., lett. - provare profondo orrore per qualcuno o qualcosa: e. i traditori abominare, aborrire, deplorare, detestare. biasimare, condannare, disprezzare, riprovare. ? maledire, odiare. ammirare, apprezzare, approvare, elogiare, Definizione Treccani

