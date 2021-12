La definizione e la soluzione di: Come le comunità su internet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VIRTUALI

Curiosità : Come le comunita su internet

sviluppi ha condotto alla “rete delle reti”, che noi conosciamo oggi come Internet. È il frutto sia dello sviluppo tecnologico, sia dell'interconnessione ... Significato virtuali

Neologismi (2008) chatbot s. f. inv. Programma informatico capace di interagire vocalmente tit. Quando in Rete risponde il robot Le chatbot utilizzate dalle aziende come assistenti virtuali. Ma anche per adescare gli utenti sui siti porno testo … Federica77 non è Definizione Treccani

