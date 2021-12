La definizione e la soluzione di: Come i compartimenti... separati tra loro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STAGNI

Curiosità : Come i compartimenti... separati tra loro

differenza tra procarioti ed eucarioti è il trasporto dell'mRNA. Poiché negli eucarioti trascrizione e sintesi proteica avvengono in compartimenti separati, l'mRNA ... Significato stagni

stagno1 agg. der. (propriam., part. pass. senza suffisso) di stagnare2. – posti sotto il ponte di coperta allorché questo è munito di chiusure stagne (in tal caso coincide con il ponte del bordo libero): nelle piccole imbarcazioni da diporto, più tale Definizione Treccani

